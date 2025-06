3,1 Millionen Euro stecken im neuen Gerätehaus in Glauchau-Reinholdshain: Warum auch nach der Einweihung ein Bagger benötigt wird

Ortschaftsverwaltung und Ortsfeuerwehr haben ein neues Domizil erhalten. Ein historischer Moment, der am Mittwoch mit Lobesworten und Geschenken gefeiert wurde. Was dabei aufgefallen ist.

Rund vier Jahre liegen zwischen den ersten Planungsentwürfen und der Fertigstellung. „Das ist in der heutigen Zeit durchaus rekordverdächtig“, sagte Oberbürgermeister Marcus Steinhart (CDU) am Mittwochnachmittag zur Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Glauchau-Reinholdshain. Dabei machen sich nach dem Festakt auch in den...