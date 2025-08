44-Jährige wird in Dennheritz Opfer von Betrugsmasche

Unbekannte haben einer Frau vorgegaukelt, Mitarbeiter einer Bank zu sein, und damit Beute machen können.

Dennheritz.

In Dennheritz ist es Betrügern offenbar gelungen, mit einer Betrugsmasche an Geld auf dem Konto einer Frau zu gelangen. Wie die Polizei zum Geschehen mitgeteilt hat, beging die 44-Jährige den Fehler, persönliche Daten am Telefon preiszugeben. Der Betrug ereignete sich im Zeitraum zwischen 25. und 28. Juli. Laut Polizei erhielt eine 44-Jährige zunächst einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Mit der Begründung, das TAN-Verfahren umstellen zu müssen, erfragte er am Telefon persönliche Daten der Frau. Kurz darauf musste sie drei widerrechtliche Abbuchungen von ihrem Konto feststellen. Der Schaden liegt laut Information im fünfstelligen Bereich. Die Polizei rät, niemals persönliche Daten am Telefon zu verraten.(reu)