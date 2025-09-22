5000 Besucher: Warum das Glauchauer Bierfest so erfolgreich war

Glauchau
Die Premiere des Glauchauer Bierfestes ist auf überraschend große Resonanz gestoßen. Das Konzept des Veranstalters ist aufgegangen
Die Premiere des Glauchauer Bierfestes in den Schlössern Glauchau ist ein voller Erfolg gewesen. Zu dieser Einschätzung ist die Stadt Glauchau als Veranstalterin am Montag gekommen. Um die 5000 Besucher habe es von Freitag bis Sonntag nach Angaben aus dem Rathaus gegeben. „Die hohe Besucherzahl spricht für das breite Interesse an regionalen...
