70 Firmen machen bei Ausbildungs- und Jobmesse in Glauchau mit

Unter anderem Schüler und Schülerinnen, aber auch Arbeitssuchende sind eingeladen, sich am Samstag in der Sachsenlandhalle zu informieren.

Mehr als 70 Firmen präsentieren sich auf der nunmehr 10. Ausbildungs- und Jobmesse in Glauchau. Organisiert von der Wirtschaftsförderung Glauchau, der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter findet sie am Samstag, 22. November, in der Sachsenlandhalle statt.