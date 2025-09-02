90 Jahre Siedlung „Am Fuchsberg“: Meeraner Verein lädt zum Fest

Mit Musik, Tanz, Kinderprogramm und Abendkonzert feiert der Siedlerverein am 6. September sein Jubiläum.

Meerane.

Der Siedlerverein am Fuchsberg in Meerane feiert am Samstag, 6. September, mit einem Fest sein 90-jähriges Bestehen. Ab 15 Uhr wird auf dem Waldsportplatz ein buntes Programm geboten. Am Nachmittag richtet es sich besonders an Familien. Für musikalische Unterhaltung sorgen unter anderem die „Little Monkeys“ vom Meeraner Blasmusikverein sowie die Guggemusik „Rasselbande“. Auch die Tänzerinnen vom Tanzboden zeigen ihr Können. Ergänzt wird das Angebot durch verschiedene Verkaufsstände, eine Hüpfburg, Kinderschminken und Spielaktionen für Kinder. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Die Abendveranstaltung beginnt um 19 Uhr. Auf der Bühne sind die „Sisters in Action“ sowie die Band „Rockhounds“ zu sehen. (kunk)