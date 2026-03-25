Abenteuer für Kinder: Meeraner Bibliothek lädt zu Vorlesestunde ein

Glauchau
Der 26. März steht in der Meeraner Stadtbibliothek im Zeichen der Kinder. Eine Vorlesestunde lädt die Kleinen ein, ihre Fantasie zu entfalten.
Eine Vorlesestunde für Kinder findet am Donnerstag, 26. März, in der Meeraner Stadtbibliothek statt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Veranstaltung beginnt 16 Uhr in der Bibliothek an der August-Bebel-Straße 49. Gedacht ist die Vorlesestunde für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Das Team der Stadtbibliothek freue sich auf die kleinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.