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Die Meeraner Bibliothek bietet eine Vorlesestunde für Kinder an.
Die Meeraner Bibliothek bietet eine Vorlesestunde für Kinder an. Symbolbild: Paul Zinken/dpa
Die Meeraner Bibliothek bietet eine Vorlesestunde für Kinder an.
Die Meeraner Bibliothek bietet eine Vorlesestunde für Kinder an. Symbolbild: Paul Zinken/dpa
Glauchau
Abenteuer für Kinder: Meeraner Bibliothek lädt zu Vorlesestunde ein
Redakteur
Von Lutz Kirchner
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Der 26. März steht in der Meeraner Stadtbibliothek im Zeichen der Kinder. Eine Vorlesestunde lädt die Kleinen ein, ihre Fantasie zu entfalten.

Eine Vorlesestunde für Kinder findet am Donnerstag, 26. März, in der Meeraner Stadtbibliothek statt. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Die Veranstaltung beginnt 16 Uhr in der Bibliothek an der August-Bebel-Straße 49. Gedacht ist die Vorlesestunde für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren. Das Team der Stadtbibliothek freue sich auf die kleinen...
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