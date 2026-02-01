MENÜ
Die meisten Besucher drängen sich am Fuße der Steilen Wand für die perfekte Kulisse.
Die meisten Besucher drängen sich am Fuße der Steilen Wand für die perfekte Kulisse. Bild: Andreas Kretschel
Nach dem Faschingsumzug findet jeder überall Konfetti, selbst die Anwohner, die aus ihren Fenstern schauen.
Nach dem Faschingsumzug findet jeder überall Konfetti, selbst die Anwohner, die aus ihren Fenstern schauen. Bild: Laura Steinke
Die Vereine überlegen sich jedes Jahr etwas neues. Beispielsweise einen Bienenstock mit Bienen und Bären.
Die Vereine überlegen sich jedes Jahr etwas neues. Beispielsweise einen Bienenstock mit Bienen und Bären. Bild: Laetitia Feddersen
Ein epischer Moment, wenn man nach der Kurve vor der Steilen Wand hinab schreitet.
Ein epischer Moment, wenn man nach der Kurve vor der Steilen Wand hinab schreitet. Bild: Laetitia Feddersen
Glauchau
Achterbahn aus Konfetti: Mein erster Faschingsumzug in Meerane
Von Laetitia Feddersen
Meerane im Ausnahmezustand: Wo sonst nur wenige Passanten unterwegs sind, drängen sich beim Straßenfasching Tausende. „Freie Presse“-Reporterin Laetitia Feddersen war erstmals als Märchenprinzessin im Umzug dabei – wie hat sie das Spektakel als Teilnehmerin erlebt?

Schon bei der Ankunft ist klar: Wer früh kommt, hat Glück. Autos parken dicht an dicht, Absperrungen stehen, aus jeder Ecke klingt Musik. Treffpunkt ist 12.30 Uhr in der Straße mit dem passenden Namen Achterbahn, die sich hinauf zur Steilen Wand schlängelt. 44 Vereine und Unternehmen nehmen am 32. Straßenfasching in Meerane teil.
