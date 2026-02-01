Achterbahn aus Konfetti: Mein erster Faschingsumzug in Meerane

Meerane im Ausnahmezustand: Wo sonst nur wenige Passanten unterwegs sind, drängen sich beim Straßenfasching Tausende. „Freie Presse“-Reporterin Laetitia Feddersen war erstmals als Märchenprinzessin im Umzug dabei – wie hat sie das Spektakel als Teilnehmerin erlebt?

Schon bei der Ankunft ist klar: Wer früh kommt, hat Glück. Autos parken dicht an dicht, Absperrungen stehen, aus jeder Ecke klingt Musik. Treffpunkt ist 12.30 Uhr in der Straße mit dem passenden Namen Achterbahn, die sich hinauf zur Steilen Wand schlängelt. 44 Vereine und Unternehmen nehmen am 32. Straßenfasching in Meerane teil.