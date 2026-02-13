MENÜ
Der ADAC prüft in Glauchau eine Woche lang Autos.
Der ADAC prüft in Glauchau eine Woche lang Autos.
Glauchau
ADAC Sachsen prüft in Glauchau Autos gratis
Von Lutz Kirchner
Fahrzeugchecks in Glauchau: Der ADAC lädt für 16. bis 20. Februar ein. Bremsflüssigkeit und Stoßdämpfer im Fokus. Wofür der Ergebnisausdruck gut ist.

Der ADAC Sachsen lädt Autofahrer in Glauchau zu einem kostenlosen Fahrzeugcheck ein. Das Angebot steht vom 16. bis 20. Februar auf dem Parkplatz des Aue-Centers in Glauchau bereit, wurde vom Automobilclub mitgeteilt. Täglich zwischen 9 und 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr können Mitglieder und Nichtmitglieder des Automobilclubs das...
