  • Ärger um Umsonst-Laden in Waldenburg: Innenstadthändler bekommen Rückendeckung von der IHK

Direkt am Markt in Waldenburg wird am 31. Oktober ein Umsonst-Laden eröffnet.
Direkt am Markt in Waldenburg wird am 31. Oktober ein Umsonst-Laden eröffnet. Bild: Andreas Kretschel
Direkt am Markt in Waldenburg wird am 31. Oktober ein Umsonst-Laden eröffnet.
Direkt am Markt in Waldenburg wird am 31. Oktober ein Umsonst-Laden eröffnet. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Ärger um Umsonst-Laden in Waldenburg: Innenstadthändler bekommen Rückendeckung von der IHK
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Eine IHK-Expertin äußert sich zur Situation in der Töpferstadt. Sie sagt: Kostenfreie Angebote können bestehende Geschäftsmodelle, die ohne Fördergeld auskommen müssen, unter Druck setzen.

Die Gewerbetreibenden aus Waldenburg, die Kritik am neuen Umsonst-Laden in der Innenstadt üben, bekommen Rückendeckung von der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die IHK verweist auf die besondere Konstellation durch die Anschubfinanzierung für den Umsonst-Laden. Die Fraueninitiative „Waldenburg bewegt“, die hinter dem Projekt steht,...
