Ärger um Umsonst-Laden in Waldenburg: Innenstadthändler bekommen Rückendeckung von der IHK

Glauchau
Eine IHK-Expertin äußert sich zur Situation in der Töpferstadt. Sie sagt: Kostenfreie Angebote können bestehende Geschäftsmodelle, die ohne Fördergeld auskommen müssen, unter Druck setzen.
Die Gewerbetreibenden aus Waldenburg, die Kritik am neuen Umsonst-Laden in der Innenstadt üben, bekommen Rückendeckung von der Industrie- und Handelskammer (IHK). Die IHK verweist auf die besondere Konstellation durch die Anschubfinanzierung für den Umsonst-Laden. Die Fraueninitiative „Waldenburg bewegt“, die hinter dem Projekt steht,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.