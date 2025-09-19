Ärger um Waldenburger Umsonst-Laden: Diese Frauen ziehen sich den Zorn von Innenstadt-Händlern zu

Glauchau
Das Gratis-Angebot, welches mit Fördermitteln unterstützt wird, ist Gewerbetreibenden ein Dorn im Auge. Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat lädt Bürgermeister Jörg Götze zum Krisengipfel - schon nächste Woche.
Die Pläne der Fraueninitiative „Waldenburg bewegt“ zur Eröffnung eines Umsonst-Ladens am Markt in Waldenburg stoßen auf Kritik. Ein Teil der Innenstadthändler warnt vor Umsatzeinbrüchen und Ungleichbehandlung. Sie brachten ihren Unmut zur Sitzung des Stadtrates zum Ausdruck.
