  • Ärger um Waldenburger Umsonst-Laden: Diese Frauen ziehen sich den Zorn von Innenstadt-Händlern zu

Sie gehören zu den Initiatoren des Umsonst-Ladens: Rebecca Sutton, Ilona Eichler, Lisa Landgraf und Susann Hoffmann (von links).
Sie gehören zu den Initiatoren des Umsonst-Ladens: Rebecca Sutton, Ilona Eichler, Lisa Landgraf und Susann Hoffmann (von links). Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Ärger um Waldenburger Umsonst-Laden: Diese Frauen ziehen sich den Zorn von Innenstadt-Händlern zu
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Gratis-Angebot, welches mit Fördermitteln unterstützt wird, ist Gewerbetreibenden ein Dorn im Auge. Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat lädt Bürgermeister Jörg Götze zum Krisengipfel - schon nächste Woche.

Die Pläne der Fraueninitiative „Waldenburg bewegt“ zur Eröffnung eines Umsonst-Ladens am Markt in Waldenburg stoßen auf Kritik. Ein Teil der Innenstadthändler warnt vor Umsatzeinbrüchen und Ungleichbehandlung. Sie brachten ihren Unmut zur Sitzung des Stadtrates zum Ausdruck.
