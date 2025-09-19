Ärger um Waldenburger Umsonst-Laden: Diese Frauen ziehen sich den Zorn von Innenstadt-Händlern zu

Das Gratis-Angebot, welches mit Fördermitteln unterstützt wird, ist Gewerbetreibenden ein Dorn im Auge. Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat lädt Bürgermeister Jörg Götze zum Krisengipfel - schon nächste Woche.

Die Pläne der Fraueninitiative „Waldenburg bewegt“ zur Eröffnung eines Umsonst-Ladens am Markt in Waldenburg stoßen auf Kritik. Ein Teil der Innenstadthändler warnt vor Umsatzeinbrüchen und Ungleichbehandlung. Sie brachten ihren Unmut zur Sitzung des Stadtrates zum Ausdruck. Die Pläne der Fraueninitiative „Waldenburg bewegt“ zur Eröffnung eines Umsonst-Ladens am Markt in Waldenburg stoßen auf Kritik. Ein Teil der Innenstadthändler warnt vor Umsatzeinbrüchen und Ungleichbehandlung. Sie brachten ihren Unmut zur Sitzung des Stadtrates zum Ausdruck.