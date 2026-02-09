MENÜ
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Alkohol am Steuer: Unfall auf A-4-Parkplatz in Glauchau sorgt für 6500 Euro Schaden

Die Polizei kassierte die Autoschlüssel eines 29-Jährigen.
Die Polizei kassierte die Autoschlüssel eines 29-Jährigen.
Die Polizei kassierte die Autoschlüssel eines 29-Jährigen.
Glauchau
Alkohol am Steuer: Unfall auf A-4-Parkplatz in Glauchau sorgt für 6500 Euro Schaden
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Ein Unfall auf dem Parkplatz Angerberg endete mit einem Atemalkoholtest. Der Fahrer hatte 1,62 Promille. Welche Folgen hatte das?

Ein 29-Jähriger hat am Sonntag, 8. Februar, auf dem Parkplatz Angerberg an der A 4 einen Unfall verursacht, berichtet die Polizei. Beim Ausparken mit seinem Iveco-Kleintransporter stieß er gegen einen Audi, den ein 24-Jähriger abgestellt hatte. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Erfurt. Beide Fahrzeuge wurden...
Mehr Artikel