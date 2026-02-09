Alkohol am Steuer: Unfall auf A-4-Parkplatz in Glauchau sorgt für 6500 Euro Schaden

Ein Unfall auf dem Parkplatz Angerberg endete mit einem Atemalkoholtest. Der Fahrer hatte 1,62 Promille. Welche Folgen hatte das?

Ein 29-Jähriger hat am Sonntag, 8. Februar, auf dem Parkplatz Angerberg an der A 4 einen Unfall verursacht, berichtet die Polizei. Beim Ausparken mit seinem Iveco-Kleintransporter stieß er gegen einen Audi, den ein 24-Jähriger abgestellt hatte. Der Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Erfurt. Beide Fahrzeuge wurden...