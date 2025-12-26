„Alte Spinnerei“ in Glauchau macht zu: Gibt die Stadt ein Kauf-Angebot ab?

Der Konzert-Komplex soll zum Verkauf stehen. Die Rathaus-Verantwortlichen sprechen von einer „Lücke in der Kultur- und Musiklandschaft“. Warum das Stadttheater keine Alternative darstellen kann.

Mit dem Jahreswechsel verschwindet mit der „Alten Spinnerei" ein Szene-Club in Glauchau. Betreiberin Margret „Mine" Friedrich hört aus Altersgründen auf. „Das hinterlässt natürlich eine Lücke in der Kultur- und Musiklandschaft in Glauchau", fasst Stadtsprecherin Bettina Seidel die Reaktion im Rathaus zusammen. Sie bezeichnet die...