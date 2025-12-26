MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • „Alte Spinnerei“ in Glauchau macht zu: Gibt die Stadt ein Kauf-Angebot ab?

Die „Alte Spinnerei“ in Glauchau schließt mit dem Jahreswechsel.
Die „Alte Spinnerei“ in Glauchau schließt mit dem Jahreswechsel. Bild: Andres Kretschel
Die „Alte Spinnerei“ in Glauchau schließt mit dem Jahreswechsel.
Die „Alte Spinnerei“ in Glauchau schließt mit dem Jahreswechsel. Bild: Andres Kretschel
Glauchau
„Alte Spinnerei“ in Glauchau macht zu: Gibt die Stadt ein Kauf-Angebot ab?
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Konzert-Komplex soll zum Verkauf stehen. Die Rathaus-Verantwortlichen sprechen von einer „Lücke in der Kultur- und Musiklandschaft“. Warum das Stadttheater keine Alternative darstellen kann.

Mit dem Jahreswechsel verschwindet mit der „Alten Spinnerei“ ein Szene-Club in Glauchau. Betreiberin Margret „Mine“ Friedrich hört aus Altersgründen auf. „Das hinterlässt natürlich eine Lücke in der Kultur- und Musiklandschaft in Glauchau“, fasst Stadtsprecherin Bettina Seidel die Reaktion im Rathaus zusammen. Sie bezeichnet die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
21.12.2025
5 min.
Vom Ende einer Szene-Institution: Die „Alte Spinnerei“ in Glauchau schließt mit einem letzten Konzert
 5 Bilder
Feuer und Flamme: Eric Fish von Subway to Sally im Jahr 2009 in der „Alten Spinnerei“ Glauchau.
„Onkel Reaper“ läutet am 27. Dezember die finale Glocke – 30 Jahre Klubkultur in Sachsen werden dann Geschichte sein. Und die ist prallvoll mit legendären Momenten aller Genres.
Tim Hofmann
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
20.11.2025
3 min.
Schlägerei bei Ballsportnacht in Glauchau: 14-jähriger Jugendlicher landet mit schweren Verletzungen im Krankenhaus
In der Jahnturnhalle in Glauchau fand eine Ballsportnacht statt. Ein Jugendlicher erlitt schwere Verletzungen bei einer Schlägerei.
Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Veranstaltungsort war die Jahnturnhalle. Was bisher bekannt ist, und warum weder Rettungsdienst noch Polizei gerufen wurden.
Holger Frenzel
Mehr Artikel