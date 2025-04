Am Glauchauer Stausee entsteht ein neuer Bolzplatz

Volleyball, Basketball oder auch Badminton: Im Sommer sollen die Arbeiten für einen neuen Kleinfeld-Sportplatz über die Bühne gehen.

Noch in diesem Sommer soll am Stausee in Glauchau ein neuer Bolzplatz entstehen. Die Stadt Glauchau plant, auf der Fläche der ehemaligen Skateranlage am Parkplatz Naundorfer Wiesenweg einen multifunktionalen Sportplatz anzulegen, auf dem man Volleyball, Basketball, Kleinfeldfußball, Handball und Badminton spielen kann.