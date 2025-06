Am Lebenshof in Waldenburg warten dunkle Beeren auf Selbstpflücker

Leuchtend rote Erdbeeren wurden in den vergangenen Wochen reichlich gepflückt, denn da hat das Selberpflücken Tradition. Johannisbeeren sind kleiner und schwarz, können aber auch geerntet werden.

Der Lebenshof in Waldenburg, den das Lebenshilfewerk Hohenstein-Ernstthal betreibt und hier auch Menschen mit Behinderung Arbeitsmöglichkeiten bietet, baut nicht nur Kartoffeln, Kräuter oder Gemüse an. Auf dem Gelände am Pfarrgrund 3 stehen auch Hunderte Johannisbeersträucher. „Sie tragen dieses Jahr wirklich reichlich“, sagt Daniel...