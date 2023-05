Ameisen legen in Waldenburg Internet lahm

In der Siedlung Altweinhölzchen in Waldenburg waren das Internet und die Telefone lahmgelegt. Mehrere Tage lang konnten die Anwohner weder mit dem Festnetz telefonieren noch im Internet surfen. "Das geht seit dem Himmelfahrtstag so", sagt Anwohner Manfred Wöhrl. Versuche, sich bei der Telekom zu melden, seien fehlgeschlagen, sodass der Ärger in...