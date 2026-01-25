MENÜ
Rudern auf einer Après-Ski-Party? Das geht immer, auch in Glauchau.
Rudern auf einer Après-Ski-Party? Das geht immer, auch in Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Lichterketten und Scheinwerfer tauchten den Schlosshof in warmes Licht.
Lichterketten und Scheinwerfer tauchten den Schlosshof in warmes Licht. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Après-Ski-Party in Glauchau: Rudereinlage bei minus 5 Grad
Von Johannes Pöhlandt
Die Veranstaltung im Schlosshof war schlechter besucht als im Vorjahr. Jene, die kamen, hatten aber großen Spaß.

Wie hält man sich bei minus 5 Grad warm? Mit heißen Getränken natürlich. Und mit Bewegung. Beides haben die Besucher der Après-Ski-Party am Samstag im Glauchauer Schlosshof in die Tat umgesetzt. Sie tranken Glühwein und warmen Aperol, formten eine Polonaise und setzten sich hintereinander auf den Boden, um zur Musik mit den Armen zu rudern.
