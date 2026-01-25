Après-Ski-Party in Glauchau: Rudereinlage bei minus 5 Grad

Die Veranstaltung im Schlosshof war schlechter besucht als im Vorjahr. Jene, die kamen, hatten aber großen Spaß.

Wie hält man sich bei minus 5 Grad warm? Mit heißen Getränken natürlich. Und mit Bewegung. Beides haben die Besucher der Après-Ski-Party am Samstag im Glauchauer Schlosshof in die Tat umgesetzt. Sie tranken Glühwein und warmen Aperol, formten eine Polonaise und setzten sich hintereinander auf den Boden, um zur Musik mit den Armen zu rudern.