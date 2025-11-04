Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Arbeitsunfall in Waldenburg: Mitarbeiter verletzt sich bei Dachdeckerarbeiten am Bein

Die Freiwillige Feuerwehr war am Montagmittag in Waldenburg im Einsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr war am Montagmittag in Waldenburg im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Die Freiwillige Feuerwehr war am Montagmittag in Waldenburg im Einsatz.
Die Freiwillige Feuerwehr war am Montagmittag in Waldenburg im Einsatz. Bild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
Arbeitsunfall in Waldenburg: Mitarbeiter verletzt sich bei Dachdeckerarbeiten am Bein
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Blaulicht-Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst hat am Montag eine Stunde am Marktsteig gestanden. Die Landesdirektion Sachsen informiert am Dienstag über Details.

Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren am Montagmittag am Marktsteig in Waldenburg im Einsatz. Der Grund: Bei Dachdeckerarbeiten hat sich ein Mann verletzt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
30.09.2025
2 min.
Unfall auf Umleitungsstrecke zwischen Waldenburg und Remse: 36-jährige Frau schwer verletzt
Nach dem Unfall ist die Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse voll gesperrt.
Im Kurvenbereich gab es einen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Abschnitt blieb zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
09:42 Uhr
1 min.
Detonation in Reihenhaus: 83-Jähriger wird weiter gesucht
Auch das Technische Hilfswerk ist im Einsatz, um die Person zu finden.
Nach der Detonation am Freitagabend konnten die Einsatzkräfte den Mann noch immer nicht finden.
16:00 Uhr
1 min.
Umsonst-Laden in Waldenburg: Türen stehen künftig jeden Dienstagnachmittag offen
Der Umsonst-Laden auf dem Markt in Waldenburg war am Dienstag erstmals geöffnet.
Zur Eröffnung hat reges Treiben im Geschäft am Markt geherrscht. Welche Artikel in den Regalen stehen und an den Ständern hängen.
Holger Frenzel
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:49 Uhr
1 min.
Tödliche Gewalt in Hamburg: Tatverdächtige Frau festgenommen
Bei einem Polizeieinsatz in Hamburg ist eine Frau wegen des Verdachts festgenommen worden, einen Mann getötet zu haben.
Mitten in der Nacht kommt ein Mann in einer Hamburger Wohnung zu Tode – eine Frau wird direkt festgenommen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.
Mehr Artikel