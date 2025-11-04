Arbeitsunfall in Waldenburg: Mitarbeiter verletzt sich bei Dachdeckerarbeiten am Bein

Glauchau
Das Blaulicht-Großaufgebot von Feuerwehr und Rettungsdienst hat am Montag eine Stunde am Marktsteig gestanden. Die Landesdirektion Sachsen informiert am Dienstag über Details.
Fahrzeuge der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren am Montagmittag am Marktsteig in Waldenburg im Einsatz. Der Grund: Bei Dachdeckerarbeiten hat sich ein Mann verletzt.
