Durch einen ärztlichen Ausfall muss das Krankenhaus für die Kinderarztpraxis verschiedene Überbrückungsangebote organisieren.
Durch einen ärztlichen Ausfall muss das Krankenhaus für die Kinderarztpraxis verschiedene Überbrückungsangebote organisieren.
Arzt-Ausfall in Kinderpraxis in Glauchau: Was Eltern wissen müssen
Von Holger Frenzel
Neben vier Praxen, die vorübergehend die Vertretung übernehmen, greifen ab nächste Woche einige Überbrückungsangebote. Dazu gehören Impfsprechstunde und Akutsprechstunde.

Ein unvorhersehbarer ärztlicher Ausfall hat zur vorübergehenden Schließung der Kinderarztpraxis im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) am Rudolf-Virchow-Klinikum in Glauchau geführt. Eltern müssen mit ihren kleinen Patienten auf andere Kinderarztpraxen ausweichen – nun seit rund sechs Wochen. Vier Praxen, die sich in Glauchau, Meerane...
