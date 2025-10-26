Auch nach fast 40 Arbeitsjahren nicht genug von der Kartoffel: Die Frau, die sich bei Friweika ums Personal kümmert

Heike Haberkorn startete 1986 mit einer Lehre bei dem Kartoffelverarbeiter in Weidensdorf, heute ist sie Personalchefin – und liebt ihren Job. Dabei hatte sie einst andere Zukunftspläne.

Um ein Haar wäre Heike Haberkorn woanders gelandet, damals, nach der Schulzeit. Doch wie so oft im Leben kam es anders als gedacht. Heute ist sie Personalchefin bei Friweika in Weidensdorf. Ihr gesamtes Berufsleben hat sie bei dem Kartoffelverarbeiter verbracht – von der Lehre bis zum Leitungsposten. 2026 werden es 40 Arbeitsjahre. Sie hat den...