Auf dem Spielplatz Voigtlaide gibt es einen neuen Grillkamin.
Auf dem Spielplatz Voigtlaide gibt es einen neuen Grillkamin. Bild: Stadt Glauchau
Glauchau
Auf dem Spielplatz in Glauchau-Voigtlaide kann wieder gegrillt werden
Redakteur
Von Stefan Stolp
Ein neuer Grillkamin ersetzt auf dem Spielplatz Voigtlaide die Feuerschale. Das Grillen muss aber angemeldet werden.

Auf dem Spielplatz in Voigtlaide kann wieder gegrillt werden. Die Stadt Glauchau hat dort einen Grillkamin aufgestellt, der die bisherige Feuerschale ersetzt. Im April dieses Jahres musste sie wegen einer Forderung der Forstbehörde abgebaut werden. Mit dem neuen Grillkamin könne nun sowohl gegrillt als auch geheizt werden. Besonders an kühlen...
