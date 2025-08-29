Auf dem Spielplatz in Glauchau-Voigtlaide kann wieder gegrillt werden

Ein neuer Grillkamin ersetzt auf dem Spielplatz Voigtlaide die Feuerschale. Das Grillen muss aber angemeldet werden.

Auf dem Spielplatz in Voigtlaide kann wieder gegrillt werden. Die Stadt Glauchau hat dort einen Grillkamin aufgestellt, der die bisherige Feuerschale ersetzt. Im April dieses Jahres musste sie wegen einer Forderung der Forstbehörde abgebaut werden. Mit dem neuen Grillkamin könne nun sowohl gegrillt als auch geheizt werden. Besonders an kühlen...