Auf dem Spielplatz in Glauchau-Voigtlaide kann wieder gegrillt werden

Glauchau
Ein neuer Grillkamin ersetzt auf dem Spielplatz Voigtlaide die Feuerschale. Das Grillen muss aber angemeldet werden.
Auf dem Spielplatz in Voigtlaide kann wieder gegrillt werden. Die Stadt Glauchau hat dort einen Grillkamin aufgestellt, der die bisherige Feuerschale ersetzt. Im April dieses Jahres musste sie wegen einer Forderung der Forstbehörde abgebaut werden. Mit dem neuen Grillkamin könne nun sowohl gegrillt als auch geheizt werden. Besonders an kühlen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.