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Vincent Wolf (Mitte) hat die Besucher der Ausbildungsmesse in Meerane begrüßt.
Vincent Wolf (Mitte) hat die Besucher der Ausbildungsmesse in Meerane begrüßt. Foto: Andreas Kretschel
Vincent Wolf (Mitte) hat die Besucher der Ausbildungsmesse in Meerane begrüßt.
Vincent Wolf (Mitte) hat die Besucher der Ausbildungsmesse in Meerane begrüßt. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Ausbildungsmesse in Meerane lockt 1800 Besucher an: Was beim Smalltalk am Eingang auffällt
Redakteur
Von Holger Frenzel
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70 Firmen und Bildungsträger haben sich in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle präsentiert. Ein Verein übernimmt die Organisation. Welche Motivation hinter dem Engagement von Vincent Wolf und Co. steckt.

Mit oft schon klaren Vorstellungen haben die meisten jungen Leute die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ in Meerane angesteuert. Das Fazit zieht – neben etlichen Ausstellern – auch Vincent Wolf. Der 30-Jährige hat am Samstag knapp vier Stunden mit weiteren Helfern vor dem Eingang zur Karl-Heinz-Freiberger-Halle gestanden. Sie...
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