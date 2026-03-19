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Rund 70 Unternehmen und Bildungsträger präsentieren sich in Meerane. Das Foto entstand im März 2025.
Rund 70 Unternehmen und Bildungsträger präsentieren sich in Meerane. Das Foto entstand im März 2025. Foto: A. Kretschel/Archiv
Die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ findet in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane statt.
Die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ findet in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane statt. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Torsten Eismann organisiert mit dem Meeraner Bündnis die Messe.
Torsten Eismann organisiert mit dem Meeraner Bündnis die Messe. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Rund 70 Unternehmen und Bildungsträger präsentieren sich in Meerane. Das Foto entstand im März 2025.
Rund 70 Unternehmen und Bildungsträger präsentieren sich in Meerane. Das Foto entstand im März 2025. Foto: A. Kretschel/Archiv
Die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ findet in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane statt.
Die Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ findet in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane statt. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Torsten Eismann organisiert mit dem Meeraner Bündnis die Messe.
Torsten Eismann organisiert mit dem Meeraner Bündnis die Messe. Foto: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
„Saubere Schuhe und Abstand zum reinen Freizeitlook“: Tipps von Experten vor der Ausbildungsmesse in Meerane
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Bei der Messe „Deine Zukunft jetzt“ treten junge Leute mit Personal- und Firmenchefs in Kontakt. Was wird mit Blick auf die Kleidung empfohlen? Welchen Ratschlag gibt es zur Reflektion durch die Eltern?

Etwa 70 Unternehmen und Bildungsträger präsentieren sich am Samstag bei der Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane. Die Messe gehört damit zu den größten ihrer Art in Westsachsen. Was Besucher wissen müssen – von A wie Anreise über K wie Kleidung bis Z wie Zeitplan.
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