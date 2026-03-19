„Saubere Schuhe und Abstand zum reinen Freizeitlook“: Tipps von Experten vor der Ausbildungsmesse in Meerane

Glauchau
Bei der Messe „Deine Zukunft jetzt“ treten junge Leute mit Personal- und Firmenchefs in Kontakt. Was wird mit Blick auf die Kleidung empfohlen? Welchen Ratschlag gibt es zur Reflektion durch die Eltern?
Etwa 70 Unternehmen und Bildungsträger präsentieren sich am Samstag bei der Ausbildungsmesse „Deine Zukunft jetzt“ in der Karl-Heinz-Freiberger-Halle in Meerane. Die Messe gehört damit zu den größten ihrer Art in Westsachsen. Was Besucher wissen müssen – von A wie Anreise über K wie Kleidung bis Z wie Zeitplan.
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