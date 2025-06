Auto kracht an Glauchauer Klinik gegen Hauswand

Am Montag hat es am Krankenhaus in Glauchau einen Unfall gegeben. Was bisher bekannt ist.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagvormittag ein Auto am Glauchauer Krankenhausgelände gegen eine Hauswand gefahren. Das Fahrzeug war offenbar auf der Verbindungsstraße zwischen der Gärtnerei Schmidt und der Virchowstraße unterwegs, als es gegen die Wand der Therapiehalle schleuderte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz.... Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagvormittag ein Auto am Glauchauer Krankenhausgelände gegen eine Hauswand gefahren. Das Fahrzeug war offenbar auf der Verbindungsstraße zwischen der Gärtnerei Schmidt und der Virchowstraße unterwegs, als es gegen die Wand der Therapiehalle schleuderte. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz....