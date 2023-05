Auto rollt in Remse rückwärts - drei Autos beschädigt

Remse.

Ein bergabwärts rollender VW hat im Remser Ortsteil Weidensdorf am Mittwochabend hohen Sachschaden an insgesamt drei Autos verursacht. Laut Polizei stellte ein VW-Fahrer sein Fahrzeug auf der Hauptstraße in Höhe des Hausgrundstücks 37 ab. Dabei sicherte der 62-Jährige sein Fahrzeug nicht ausreichend, wodurch es rückwärts die Hauptstraße hinunter rollte. Das Auto kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Citroën, der daraufhin gegen einen Seat stieß. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro, wobei der Seat infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit war. Die Polizei sucht wegen unterschiedlicher Aussagen zum Hergang Zeugen des Unfallgeschehens. (kru) Zeugentelefon 03763 640