B 175 zwischen Glauchau und Remse: 2026 droht neunmonatige Vollsperrung in der Bastei-Kurve

Glauchau
Nach der abgeschlossenen Felssicherung wird der Neubau einer Stützwand vorbereitet. Die Planungen sorgen für hektische Betriebsamkeit in der Lokalpolitik: Reichen Platz und Geld vielleicht für einen Radweg-Lückenschluss?
Pendler müssen sich auf der B 175 zwischen Glauchau und Remse auch im nächsten Jahr auf harte Zeiten einstellen. Der Abschnitt, über den täglich durchschnittlich 6000 Fahrzeuge rollen, soll im Bereich der Bastei-Kurve für neun Monate voll gesperrt werden. Darüber hat der Remser Bürgermeister Karsten Schultz (CDU) am Montagabend zur Sitzung...
