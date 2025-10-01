Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • B 175 zwischen Glauchau und Remse: 2026 droht neunmonatige Vollsperrung in der Bastei-Kurve

Der Bau der Stützwand an der B 175 unter der Bastei-Kurve kostet 810.000 Euro.
Der Bau der Stützwand an der B 175 unter der Bastei-Kurve kostet 810.000 Euro. Bild: Andreas Kretschel
Der Bau der Stützwand an der B 175 unter der Bastei-Kurve kostet 810.000 Euro.
Der Bau der Stützwand an der B 175 unter der Bastei-Kurve kostet 810.000 Euro. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
B 175 zwischen Glauchau und Remse: 2026 droht neunmonatige Vollsperrung in der Bastei-Kurve
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach der abgeschlossenen Felssicherung wird der Neubau einer Stützwand vorbereitet. Die Planungen sorgen für hektische Betriebsamkeit in der Lokalpolitik: Reichen Platz und Geld vielleicht für einen Radweg-Lückenschluss?

Pendler müssen sich auf der B 175 zwischen Glauchau und Remse auch im nächsten Jahr auf harte Zeiten einstellen. Der Abschnitt, über den täglich durchschnittlich 6000 Fahrzeuge rollen, soll im Bereich der Bastei-Kurve für neun Monate voll gesperrt werden. Darüber hat der Remser Bürgermeister Karsten Schultz (CDU) am Montagabend zur Sitzung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
30.09.2025
4 min.
Remse sucht die Bremse: Fünf Argumente gegen den Bau eines XXL-Windrades
Ein Beweis für den Höhenunterschied: Von Kleinchursdorf ist das Windrad in Oberwiera zu sehen.
Die Pläne für den Bau der Anlage im Ortsteil Kleinchursdorf stoßen auf Ablehnung. Die Skepsis wird auch mit dem Futter von 900 Milchkühen und der Ausrüstung der Feuerwehr begründet. Wie es weitergeht.
Holger Frenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
26.09.2025
3 min.
Pläne für XXL-Windrad in Remse: Wie Bürgermeister Karsten Schultz sein Schweigen erklärt
Protest-Schilder gegen das Windrad-Projekt befinden sich unter anderem an der B 175 in Remse.
Das Windrad mit einer Nabenhöhe von 179 Metern soll zwischen Kleinchursdorf und Neukirchen errichtet werden. Der Gemeinderat berät am Montag über seine Stellungnahme. Welche Daumenschrauben es für die Kommunalpolitiker gibt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel