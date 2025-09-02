Bahnhof Glauchau: Warum die Sanierung teurer wird

Die Sanierung des denkmalgeschützten Bahnhofsgebäudes steht kurz vor dem Abschluss. Jetzt musste der Ausschuss weitere Mehrkosten hinnehmen.

Die Sanierungsarbeiten am Glauchauer Bahnhofsgebäude neigen sich dem Ende zu. Die Empfangshalle ist wieder zugänglich. Lediglich im Außenbereich zur Rosa-Luxemburg-Straße hin wird derzeit noch gearbeitet. Damit bringt die Stadt Glauchau ein weiteres Millionenprojekt zu Ende. Im nächsten Jahr existiert das Bahnhofsgebäude genau 100 Jahre und...