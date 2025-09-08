Bahnhof in Glauchau: Erste Gewerberäume vermietet

Nach der Sanierung des Bahnhofs kehrt jetzt auch das Quartiersmanagement zurück.

Die ersten Gewerberäume im Glauchauer Bahnhofsgebäude sind vermietet. Nachdem die Bahnhofsbuchhandlung und das Service-Center der Mitteldeutschen Regionalbahn wieder in ihre angestammten Räume gezogen sind, wird demnächst auch die Steg Stadtentwicklung GmbH ihr Büro für den Quartiersmanager in der Bahnhofshalle wieder beziehen. Das hat die...