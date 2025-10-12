Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Bild: Marcus Brandt/dpa
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt.
Laut Polizei ist die Bahnstrecke bei Glauchau wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Bild: Marcus Brandt/dpa
Glauchau
Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.

Wegen eines Unfalls musste am Sonntagfrüh die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Zwickau im Bereich des Glauchauer Ortsteils Niederlungwitz gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hat es gegen 5.25 Uhr auf der Pappelstraße in Niederlungwitz einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Mann war mit einem VW Polo auf der Pappelstraße unterwegs. Das Auto...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07:50 Uhr
1 min.
Verkehrsbehinderungen im Vogtland nach Unfall auf A 72 bei Pirk
Auf der Autobahn 72 bei Pirk im Vogtland ist es zu einem Unfall gekommen.
Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn führt derzeit zu Einschränkungen im Pendlerverkehr. Was passiert ist.
Jonas Patzwaldt
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
08:00 Uhr
3 min.
Warum Gorilla-Weibchen lange nach letzter Geburt weiterleben
Weibliche Berggorillas können ganz schön alt werden - wie hier im Bwindi Impenetrable Nationalpark. (Archivbild)
Nicht viele Tierarten leben bedeutend länger als sie sich fortpflanzen können - denn das scheint aus evolutionärer Sicht unsinnig zu sein. Warum ist das bei Walen, Menschen und Gorillas anders?
09.10.2025
4 min.
Chemie-Riese Brenntag investiert in Glauchau in erneuerbare Energie
Auf dieser Drohnen-Aufnahme kann man die Solarmodule auf den Dächern von Brenntag in Glauchau erkennen.
Auf den Firmendächern von Brenntag im Glauchauer Gewerbegebiet ist eine Photovoltaikanlage installiert worden. Ein weiterer Schritt des Unternehmens, um komplett CO2-emissonsfrei zu werden.
Stefan Stolp
Von Jan Leißner
2 min.
12.10.2025
2 min.
Frankenberger Erlebnismuseum: Erwartungen zu hoch geschraubt
Meinung
Redakteur
Die Zeitwerkstadt ist als Erlebnismuseum auch überregional etabliert.
Das Frankenberger Erlebnismuseum hat in diesem Jahr mit jetzt 13.000 Gästen schon deutlich mehr Besucher als im Vorjahr. Das entspricht nicht früheren Erwartungen.
Jan Leißner
26.09.2025
1 min.
Unfall in Kurve zwischen Niederlungwitz und Lobsdorf: Hyundai war zu schnell unterwegs
Die Polzei meldet einen Unfall zwischen Niederlungwitz und Lobsdorf.
Der Sachschaden beläuft sich auf 30.000 Euro. Glück im Unglück: Der 24-jährige Fahrer erlitt keine Verletzungen. Was war der Grund für den Crash?
Holger Frenzel
Mehr Artikel