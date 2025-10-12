Bahnstrecke bei Glauchau wegen Unfall gesperrt

Glauchau
Am Bahndamm in Niederlungwitz ist ein Auto die Böschung hinabgerutscht.
Wegen eines Unfalls musste am Sonntagfrüh die Bahnstrecke zwischen Chemnitz und Zwickau im Bereich des Glauchauer Ortsteils Niederlungwitz gesperrt werden. Wie die Polizei mitteilt, hat es gegen 5.25 Uhr auf der Pappelstraße in Niederlungwitz einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Mann war mit einem VW Polo auf der Pappelstraße unterwegs. Das Auto...
