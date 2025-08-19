Baustelle auf Pendlerstrecke in Glauchau: Unfall beschäftigt die Polizei

Ein Laster, der Material anlieferte, kollidierte mit einem Mercedes. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 4000 Euro. Was ist genau passiert?

Ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro ist bei einem Unfall in der Nähe der Baustelle auf der Mülsener Straße im Glauchauer Ortsteil Wernsdorf entstanden. Dort war ein Laster, der Material anlieferte, in einen Unfall verwickelt. Ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro ist bei einem Unfall in der Nähe der Baustelle auf der Mülsener Straße im Glauchauer Ortsteil Wernsdorf entstanden. Dort war ein Laster, der Material anlieferte, in einen Unfall verwickelt.