Berufsmesse in Glauchau: Was bringt das den Beteiligten?

Teilnehmerrekord bei der Berufsorientierungsmesse für die Oberschulen in der Glauchauer Jahnturnhalle. Doch nicht alle zeigen tiefes Interesse.

Die drei Neuntklässler haben sichtlich viel Spaß. Albert Knodel, Lino Schumann und Franz Beyersdorff hat es zum Strand des Unternehmens Kohrmann Baumaschinen gezogen. Es sei interessant zu erfahren, was die alles so machen, sagen die Jungs, die an der Lehngrund-Oberschule in Glauchau lernen. Und Lino Schumann interessiert sich sehr für den...