„Betroffen und ungläubig“: Wie Meerane auf den Diebstahl einer Tafel vom Wunderlich-Gedenkstein reagiert

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Tafel wurde wahrscheinlich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag entfernt. Nun gibt es eine Reaktion aus dem Neuen Rathaus.

An einem Gedenkstein am Eingang des Wilhelm-Wunderlich-Parks in Meerane haben sich Diebe zu schaffen gemacht. Und zwar zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag. Am Gedenkstein mit der Aufschrift „Wilhelm-Wunderlich-Stiftung und Merzenberg-Anlagen“ wurde eine Tafel entwendet. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Der...