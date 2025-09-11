Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bibliotheksleiterin Birgit Jacob und der Chef der Volkshochschule, Patrick Schulze.
Bibliotheksleiterin Birgit Jacob und der Chef der Volkshochschule, Patrick Schulze.
Glauchau
Bildung in Glauchau: Zwei Träger arbeiten jetzt eng zusammen
Redakteur
Von Stefan Stolp
Die Glauchauer Bibliothek und die Volkshochschule gehen künftig gemeinsame Wege. Wer sich welchen Vorteil davon verspricht.

Die Stadt- und Kreisbibliothek Glauchau und die Volkshochschule wollen in Zukunft enger zusammenarbeiten. Deshalb haben beide Institutionen eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. „Wir wollen damit die Bibliothek auch für Besucher öffnen, die bisher nicht den Weg zu uns gefunden haben“, sagt die Leiterin der Bibliothek, Birgit Jacob.
