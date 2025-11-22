Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Bismarckturm in Glauchau: Warum die Feuerwehr-Drehleiter am Wochenende vor dem Wahrzeichen steht

Die Feuerwehr-Drehleiter stand am Freitagnachmittag vor dem Bismarckturm. Sie rollt auch am Samstag und Sonntag zum Wahrzeichen von Glauchau.
Die Feuerwehr-Drehleiter stand am Freitagnachmittag vor dem Bismarckturm. Sie rollt auch am Samstag und Sonntag zum Wahrzeichen von Glauchau. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Bismarckturm in Glauchau: Warum die Feuerwehr-Drehleiter am Wochenende vor dem Wahrzeichen steht
Redakteur
Von Holger Frenzel
Für die Wiedereröffnung gilt ein „erweitertes Sicherheitskonzept“. Inhalt: Neben der Drehleiter befinden sich auch drei Feuerwehrleute immer vor Ort. Aus welcher Nachbarstadt es Unterstützung gibt.

Die Wiedereröffnung des Bismarckturmes bedeutet Sonderschichten für die Freiwillige Feuerwehr in Glauchau. Die Drehleiter steht vor dem Wahrzeichen, das am Wochenende erstmals wieder für Besucher geöffnet hat.
21.11.2025
3 min.
Mehr als 300 Besucher genießen den Blick vom Bismarckturm in Glauchau: Die besten Fotos von der Wiedereröffnung des Wahrzeichens
 7 Bilder
Besucher dürfen am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 17 Uhr auf die Aussichtsplattform des Bismarckturmes in Glauchau.
Als Entschädigung für die Strapazen des Aufstiegs über 197 Stufen gibt es den Blick auf eine Winterlandschaft. Der Bismarckturm öffnet auch am Samstag und Sonntag für Besucher. Wie lief der Start?
Holger Frenzel
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
15.11.2025
2 min.
Glauchauer Bismarckturm öffnet an drei Tagen
Der Bismarckturm in Glauchau öffnet vom 21. bis 23. November.
Nach der millionenschweren Sanierung kann das Wahrzeichen von Glauchau vom 21. bis 23. November bestiegen werden. Wie es aber weitergeht, ist noch unklar.
Stefan Stolp
13:32 Uhr
4 min.
Pettersson und Findus im Erzgebirge: Theater inszeniert neues Weihnachtsmärchen
Vom eigenen Unternehmen direkt in die Theaterwerkstatt: Thomas Körner leitet nun die Tischlerei an der Bambergstraße.
Der alte Pettersson und sein frecher Kater Findus sind die Hauptakteure der Geschichte im Wintersteintheater in Annaberg-Buchholz. Eine wichtige Rolle dabei spielt zudem ein Chef, der sein Unternehmen zugeschlossen hat.
Antje Flath
13:35 Uhr
1 min.
Verletzt: Fahrer kracht bei Wiedersberg gegen Baum
Bei einem Unfall bei Wiedersberg ist ein Autofahrer verletzt worden.
Ein 20-Jähriger war auf einer Linkskurve der ehemaligen B 173 ins Schleudern geraten. Sein Auto kippte um und kollidierte.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
