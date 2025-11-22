Bismarckturm in Glauchau: Warum die Feuerwehr-Drehleiter am Wochenende vor dem Wahrzeichen steht

Glauchau
Für die Wiedereröffnung gilt ein „erweitertes Sicherheitskonzept“. Inhalt: Neben der Drehleiter befinden sich auch drei Feuerwehrleute immer vor Ort. Aus welcher Nachbarstadt es Unterstützung gibt.
Die Wiedereröffnung des Bismarckturmes bedeutet Sonderschichten für die Freiwillige Feuerwehr in Glauchau. Die Drehleiter steht vor dem Wahrzeichen, das am Wochenende erstmals wieder für Besucher geöffnet hat.
