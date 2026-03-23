Glauchau: Was machen die Feuerwehrleute auf dem Bismarckturm?

Besucher dürfen am Ostersonntag erstmals in diesem Jahr auf die Aussichtsplattform. Die Feuerwehr macht sich mit den Bedingungen am Wahrzeichen vertraut. Welche Besonderheit es gibt.

Fünf bis sechs Minuten. So lange dauert der Aufbau einer Löschwasserversorgung am Bismarckturm in Glauchau. Das kühle Nass, welches aus drei Unterflurhydranten kommt, wird über eine Trockensteigleitung auf die Aussichtsplattform und damit eine Höhe von 46 Metern gepumpt. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Das haben rund 80... Fünf bis sechs Minuten. So lange dauert der Aufbau einer Löschwasserversorgung am Bismarckturm in Glauchau. Das kühle Nass, welches aus drei Unterflurhydranten kommt, wird über eine Trockensteigleitung auf die Aussichtsplattform und damit eine Höhe von 46 Metern gepumpt. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Das haben rund 80...