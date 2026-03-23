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Das Wasser kommt über eine Trockensteigleitung auf die Aussichtsplattform.
Das Wasser kommt über eine Trockensteigleitung auf die Aussichtsplattform. Foto: Andreas Kretschel
Das Wasser kommt über eine Trockensteigleitung auf die Aussichtsplattform.
Das Wasser kommt über eine Trockensteigleitung auf die Aussichtsplattform. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
Glauchau: Was machen die Feuerwehrleute auf dem Bismarckturm?
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Besucher dürfen am Ostersonntag erstmals in diesem Jahr auf die Aussichtsplattform. Die Feuerwehr macht sich mit den Bedingungen am Wahrzeichen vertraut. Welche Besonderheit es gibt.

Fünf bis sechs Minuten. So lange dauert der Aufbau einer Löschwasserversorgung am Bismarckturm in Glauchau. Das kühle Nass, welches aus drei Unterflurhydranten kommt, wird über eine Trockensteigleitung auf die Aussichtsplattform und damit eine Höhe von 46 Metern gepumpt. Im Ernstfall muss jeder Handgriff sitzen. Das haben rund 80...
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