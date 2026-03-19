Feuerwehr-Großaufgebot in Glauchau: Das steckt hinter der Sonderlagen-Übung

Glauchau
Trotz der Belastung durch die aktuelle Brandserie: Rund 80 Feuerwehrleute proben am Samstag unter dem Titel „Kunze 2026“ den Ernstfall. In welcher Zeit die Helfer unterwegs sind.
Zahlreiche Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr werden am Samstag in den Vormittagsstunden durch Glauchau rollen. Grund ist eine Sonderlagen-Übung, an der sich rund 80 Kameraden aus allen Stadtteil- und Ortsteilfeuerwehren beteiligen. Darüber informiert Stadtwehrleiter Mike Wunderlich.
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