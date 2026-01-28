Björn Casapietra bringt Himmelslieder 2.0 nach Glauchau

Meisterwerke erklingen im Stadttheater. Casapietra in Begleitung von Peter Forster am Klavier verspricht einen Abend in klangvoller Harmonie.

Björn Casapietra präsentiert am 28. März im Stadttheater in Glauchau sein Programm „Die schönsten Himmelslieder 2.0“. Das Konzert beginnt 18 Uhr und ist eine Neuauflage seiner erfolgreichen Weihnachtstournee. Casapietra möchte mit Musik Hoffnung und Zuversicht vermitteln und setzt auf Werke wie „Ave Maria“ und „Hallelujah“....