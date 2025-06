Blaulicht-Großaufgebot am Freitag in Waldenburg: Gefahrgut-Einsatz im Labor

Die Alarmierung ist am Mittag erfolgt. Der Rettungsdienst checkte vier Mitarbeiter, die über Probleme geklagt haben, durch. Was bisher bekannt ist.

Gefahrgut-Einsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Waldenburg. Die Helfer wurden am Freitag kurz nach 13 Uhr alarmiert. Der Grund: In einem Labor, welches sich am Weg des Friedens befindet, war eine zunächst unbekannte Flüssigkeit ausgetreten.