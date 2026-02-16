MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Remse.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Remse. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Remse.
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Remse. Bild: Symbolbild: Marijan Murat/dpa
Glauchau
BMW kracht auf schneeglatter Straße in Remse gegen die Leitplanke
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei winterlichen Straßenverhältnissen verunglückt ein BMW im Ortsteil Weidensdorf. Der Fahrer bleibt unverletzt, doch der Schaden ist groß.

Ein 23-jähriger BMW-Fahrer ist am Montag, 16. Februar, in Remse, Ortsteil Weidensdorf, verunglückt. Über den Verkehrsunfall hat die Polizei berichtet. Der 23-Jährige war gegen 6 Uhr auf der Waldenburger Straße aus Richtung Glauchau unterwegs. Der Unfall passierte bei winterlichen Straßenverhältnissen. In einer Linkskurve kam er auf der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:55 Uhr
1 min.
Auto kracht in Zwickau in Zaun
Auf glatter Fahrbahn in Zwickau kam ein Auto von der Straße ab.
Ein Opel-Fahrer verliert auf den Straßenbahngleisen die Kontrolle. Der Unfall auf der Werdauer Straße wurde teuer. Die Schadensbilanz ist hoch.
Lutz Kirchner
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
22:13 Uhr
4 min.
Vier Hundertstel: Laura Nolte verliert Gold im Monobob noch
Laura Nolte freute sich zunächst über Olympia-Silber.
Lange darf Laura Nolte von ihrem zweiten Olympiasieg träumen. Doch am Ende fehlt eine Winzigkeit zu Gold im Monobob.
Frank Kastner und Robert Semmler, dpa
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
04.02.2026
1 min.
Renault-Fahrer verliert in Werdau die Kontrolle: Auto kracht gegen Wohnhaus
Die Polizei eilte zu einem Unfall nach Königswalde.
Im Ortsteil Königswalde kommt es zu einem Unfall mit 7000 Euro Schaden. Der Fahrer hatte 0,8 Promille. Wie geht es nun weiter?
Lutz Kirchner
Mehr Artikel