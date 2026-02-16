BMW kracht auf schneeglatter Straße in Remse gegen die Leitplanke

Glauchau
Bei winterlichen Straßenverhältnissen verunglückt ein BMW im Ortsteil Weidensdorf. Der Fahrer bleibt unverletzt, doch der Schaden ist groß.
Ein 23-jähriger BMW-Fahrer ist am Montag, 16. Februar, in Remse, Ortsteil Weidensdorf, verunglückt. Über den Verkehrsunfall hat die Polizei berichtet. Der 23-Jährige war gegen 6 Uhr auf der Waldenburger Straße aus Richtung Glauchau unterwegs. Der Unfall passierte bei winterlichen Straßenverhältnissen. In einer Linkskurve kam er auf der...
