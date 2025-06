Brand einer Mülltonne in Meerane: Kriminalpolizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung

Mülltonnenbrand am Westring: Feuer breitet sich auf weiteren Abfallbehälter und einen Baum aus. Es entstand ein Schaden von 1000 Euro.

Am späten Samstagabend brannte am Westring in Meerane erneut eine Mülltonne. Als die Feuerwehr gegen 23 Uhr eintraf, stand sie bereits in Vollbrand. Die Flammen hatten da bereits auf eine zweite Mülltonne und einen Baum übergegriffen, die beide schwer beschädigt wurden. Der ursprüngliche Abfallbehälter wurde durch das Feuer vollständig...