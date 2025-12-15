Brand in Meeraner Wohnung

In einem Reihenhaus an der Albanstraße in Meerane brach in der Küche ein Feuer aus. Was bisher bekannt ist.

In der Meeraner Albanstraße ist es am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr Meerane wurde um 21.20 Uhr gerufen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche der Wohnung im Erdgeschoss aus. Das Bewohnerehepaar hatte nach den Worten des Meeraner Wehrleiters Kai Götze versucht, den Brand zu löschen und befand sich...