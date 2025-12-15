MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auf der Albanstraße ging es für die Feuerwehr recht eng zu.
Auf der Albanstraße ging es für die Feuerwehr recht eng zu. Bild: Ralph Köhler
Auf der Albanstraße ging es für die Feuerwehr recht eng zu.
Auf der Albanstraße ging es für die Feuerwehr recht eng zu. Bild: Ralph Köhler
Glauchau
Brand in Meeraner Wohnung
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In einem Reihenhaus an der Albanstraße in Meerane brach in der Küche ein Feuer aus. Was bisher bekannt ist.

In der Meeraner Albanstraße ist es am Sonntagabend zu einem Wohnungsbrand gekommen. Die Feuerwehr Meerane wurde um 21.20 Uhr gerufen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche der Wohnung im Erdgeschoss aus. Das Bewohnerehepaar hatte nach den Worten des Meeraner Wehrleiters Kai Götze versucht, den Brand zu löschen und befand sich...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.12.2025
4 min.
„Ich kenne es ja nicht anders“: Wie eine 16-Jährige mit ihrem schwerbehinderten Bruder umgeht
Carina Czok mit ihrem Bruder Toni.
„Leser helfen“ in Glauchau: Die Familie von Tony hat einen aufwendigen und schweren Alltag. In den ist auch seine 16-jährige Schwester eingebunden. Doch sie hat ihre eigene Strategie.
Stefan Stolp
29.11.2025
1 min.
Polizei legt erste Ergebnisse vor: Warum der Brand im Mehrfamilienhaus an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane ausgebrochen ist
Die Feuerwehr war an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane im Einsatz.
Die Feuerwehr war in der Nacht vom 17. zum 18. November mit einem Großaufgebot im Einsatz. Brandursachenermittler haben im Treppenhaus gesicherte Spuren ausgewertet.
Holger Frenzel
14.10.2025
1 min.
Zwei Verletzte nach Wohnungsbrand in Meerane
Die Meeraner Feuerwehr im Einsatz auf der Philippstraße.
In der Philippstraße ist es am Dienstagmittag zu einem Wohnungsbrand gekommen. Das Feuer brach in der Küche aus.
Stefan Stolp
14.12.2025
4 min.
Konzert mit Stefanie Hertel in Rodewisch: Wenn die Feuerwehr mit Atemschutz anrückt
Stefanie Hertel, Johanna Mross und Lanny Lanner bei ihrem Auftritt im Ratskellersaal Rodewisch.
Die Brandschutzmängel im Ratskellersaal hatten das Konzert zur Zitterpartie werden lassen. Am Freitag fand es nun statt - mit Auflagen, die der Rodewischer Wehrleiter auf der Bühne erklärte.
Sylvia Dienel
10:37 Uhr
5 min.
Charaktertest ohne den Kapitän: Für die Niners Chemnitz beginnen am Dienstag in Litauen zwei Wochen der Wahrheit
Enttäuschung pur bei Niners-Kapitän Kaza Kajami-Keane während des Spieles am vergangenen Freitag gegen Würzburg. Am Dienstag in Litauen wird er verletzt fehlen.
Nachdem sich der Geschäftsführer klar hinter Trainer und Team gestellt hatte, gab es eine Nicht-Leistung gegen Würzburg. Eine kommentierende Analyse zu einer Situation, die bedenklicher ist als vor einem Jahr.
Thomas Reibetanz
10:41 Uhr
1 min.
Bilder des Tages vom 15.12.2025
 7 Bilder
Winterlicher Sonnenaufgang über der Wümme
Mehr Artikel