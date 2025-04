Brandserie in Glauchau geht weiter: Feuerwehr war schon wieder in den Nachtstunden im Dauereinsatz

Mülltonnen und Sperrmüll standen in Flammen. Die Polizei prüft Zusammenhänge zu den Bränden in Industriebrachen. Warum diesmal die Kräfte aus Niederlungwitz ausgerückt sind.

Drei Einsätze innerhalb von drei Stunden haben die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr in Glauchau in Atem gehalten. Sie waren in der Nacht von Freitag zu Samstag zwischen 0 und 3 Uhr (fast) im Dauereinsatz: An der Leopoldstraße brannte eine Mülltonne. An der Leipziger Straße standen drei Mülltonnen in Flammen. Am Netto-Parkplatz zwischen...