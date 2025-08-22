Breitbandausbau in Glauchau: Im September Bauarbeiten in der Auestraße

Ab 8. bis voraussichtlich 26. September wird die Verkehrsführung werden der Baumaßnahme geändert.

Auf der Auestraße in Glauchau kommt es im September wegen dem Breitbandausbau im Auftrag von Eins Energie zu Verkehrsbehinderungen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Betroffen ist der Bereich zwischen Kreuzung Waldenburger Straße/Auestraße und Lindenstraße. Der Abschnitt soll ab 8. bis 26. September als Einbahnstraße ausgeschildert werden,...