Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im September gibt es in der Auestraße Verkehrseinschränkungen.
Im September gibt es in der Auestraße Verkehrseinschränkungen. Bild: Symbolfoto: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Im September gibt es in der Auestraße Verkehrseinschränkungen.
Im September gibt es in der Auestraße Verkehrseinschränkungen. Bild: Symbolfoto: Symbolbild/studio v-zwoelf - stock.adobe.com
Glauchau
Breitbandausbau in Glauchau: Im September Bauarbeiten in der Auestraße
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ab 8. bis voraussichtlich 26. September wird die Verkehrsführung werden der Baumaßnahme geändert.

Auf der Auestraße in Glauchau kommt es im September wegen dem Breitbandausbau im Auftrag von Eins Energie zu Verkehrsbehinderungen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Betroffen ist der Bereich zwischen Kreuzung Waldenburger Straße/Auestraße und Lindenstraße. Der Abschnitt soll ab 8. bis 26. September als Einbahnstraße ausgeschildert werden,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
1 min.
Glauchau: Ab 11. August Verkehrseinschränkungen auf der Auestraße
Kraftfahrer müssen sich auf Bauarbeiten in der Auestraße einstellen.
Die Bauarbeiten stehen im Zusammenhang mit dem Breitbandausbau und dauern bis voraussichtlich 29. August.
Jens Arnold
08:01 Uhr
4 min.
Verwunschene Welten: Das bietet Sachsens neuer Freizeitpark
Das Bergwerk zählt zu den geheimnisvollsten Orten in „ArkaZien“. Auf sechs Ebenen kann man hindurchkrackseln und zum Kletterturm aufsteigen.
Vor den Toren Leipzigs öffnet am 3. September ein neuer Freizeitpark. Das Konzept dahinter ist wohl einzigartig. Zum Start dürfen maximal nur 1500 Besucher rein.
Jürgen Becker
20:31 Uhr
2 min.
Verwechslung: Wontorra wünscht Kollegin schnelles Abhaken
Moderatorin Laura Wontorra.
Die Sky-Journalistin Katharina Kleinfeldt verwechselt nach der Partie einen Spieler, der zuvor sein Trikot getauscht hatte. TV-Moderatorin Laura Wontorra zeigt Verständnis.
20:29 Uhr
2 min.
BVB löst Vertrag mit freigestelltem Mislintat endgültig auf
Borussia Dortmund trennt sich wieder von seinem Kaderplaner Sven Mislintat.
Nach anhaltenden internen Querelen greift Borussia Dortmund durch. Der Kaderplaner muss den Verein verlassen. Nun ist der Vertrag mit Sven Mislintat endgültig aufgelöst worden.
13:45 Uhr
2 min.
Auestraße in Glauchau wird zweimal gesperrt
In Glauchau kommt es zu mehreren Sperrungen.
An zwei verschiedenen Stellen der Auestraße kommt es in den nächsten Wochen zu Vollsperrungen. Wird auf der Umleitungsstrecke wieder die umstrittene Bauampel aufgestellt?
Stefan Stolp
17:53 Uhr
3 min.
Großeinsatz der Polizei in Plauen: Minderjährige Person soll „schwere staatsgefährdende Gewalttat“ vorbereitet haben
Update
Maskierte Polizisten sperrten die Moritzstraße in Plauen ab.
Die Polizei hat Montagfrüh Teile eines Wohngebietes sowie die B 92 in Plauen abgeriegelt. Inzwischen gibt es erste Erkenntnisse zu den Hintergründen des Einsatzes.
Jonas Patzwaldt und Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel