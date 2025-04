Bremshügel und Markierung ersetzen Warnbaken: Pläne für Umgestaltung stoßen auf Kritik in der Grundschule in Remse

Durch das Provisorium gab es bisher einen abgetrennten Bereich für die Fußgänger an der Pestalozzistraße. Nun kommt es zu Veränderungen. Was sich Befürworter versprechen und wovor Kritiker warnen.

Die Tage der rot-weißen Warnbaken an der Zufahrt zur Thomas-Müntzer-Grundschule in Remse dürften wohl gezählt sein. Die Absperrung, die auf der Pestalozzistraße für eine Trennung von Fahrbahn und Fußweg sorgt, soll wieder verschwinden. Die Entscheidung hat Bürgermeister Karsten Schultz (CDU) am Montagabend zur Sitzung des Gemeinderates...