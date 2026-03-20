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Der Gemeinderat in Remse befasst sich am Montag mit dem Verkauf des DDR-Wohnblocks.
Der Gemeinderat in Remse befasst sich am Montag mit dem Verkauf des DDR-Wohnblocks. Foto: Andreas Kretschel
Der Gemeinderat in Remse befasst sich am Montag mit dem Verkauf des DDR-Wohnblocks.
Der Gemeinderat in Remse befasst sich am Montag mit dem Verkauf des DDR-Wohnblocks. Foto: Andreas Kretschel
Glauchau
DDR-Wohnblock: So will ein Dorf im Landkreis Zwickau eine Problem-Immobilie loswerden
Redakteur
Von Holger Frenzel
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Ein Interessent ist bereit, die Immobilie für 250.000 Euro zu kaufen. Das Angebot liegt deutlich unter dem Verkehrswert. Warum Bürgermeister Karsten Schultz für den Immobilien-Deal wirbt.

Für das Mehrfamilienhaus Am Berg 74/74a in Remse gibt es einen Kaufinteressenten. Das Kaufangebot liegt bei 250.000 Euro und damit unter dem in einem Wertgutachten ermittelten Verkehrswert von 375.000 Euro.
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