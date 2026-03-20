DDR-Wohnblock: So will ein Dorf im Landkreis Zwickau eine Problem-Immobilie loswerden

Ein Interessent ist bereit, die Immobilie für 250.000 Euro zu kaufen. Das Angebot liegt deutlich unter dem Verkehrswert. Warum Bürgermeister Karsten Schultz für den Immobilien-Deal wirbt.

Für das Mehrfamilienhaus Am Berg 74/74a in Remse gibt es einen Kaufinteressenten. Das Kaufangebot liegt bei 250.000 Euro und damit unter dem in einem Wertgutachten ermittelten Verkehrswert von 375.000 Euro. Für das Mehrfamilienhaus Am Berg 74/74a in Remse gibt es einen Kaufinteressenten. Das Kaufangebot liegt bei 250.000 Euro und damit unter dem in einem Wertgutachten ermittelten Verkehrswert von 375.000 Euro.