„Bringt Abläufe komplett durcheinander“: Was Baustellen-Diebstähle in Waldenburg für die Baufirmen bedeuten

Unbekannte haben einen 500 Kilogramm schweren Meißel und rund 350 Liter Diesel gestohlen. Kreishandwerkermeister Lothar Winter erklärt, warum Diebe oft für eine Zwangspause auf den Baustellen sorgen.

Mit Anrufen bei der Polizei hat die neue Woche für die Poliere auf zwei Baustellen in Waldenburg begonnen. Diebe entwendeten Werkzeug und Diesel. Betroffen waren Baustellen in der Siedlung Naundorf und an der B 175 vor dem Glauchauer Tor. Ein 500 Kilogramm schwerer Meißel wurde von der Baustelle in der Siedlung Naundorf gestohlen. Dabei handelt...