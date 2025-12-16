MENÜ
Im Sommer soll der Neubau der Flutrinnenbrücke beginnen.
Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Im Sommer soll der Neubau der Flutrinnenbrücke beginnen.
Im Sommer soll der Neubau der Flutrinnenbrücke beginnen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Brückenbau ab Sommer: Glauchau steht vor einer XXL-Baustelle
Redakteur
Von Stefan Stolp
Der Termin für den Neubau der Flutrinnenbrücke der B 175 steht fest. Im Sommer sollen die Arbeiten beginnen. Wie lange der Bau dauern soll.

Den Glauchauern steht im kommenden Jahr eine Mammutbaustelle ins Haus. Ab Sommer 2026 wird die Flutrinnenbrücke der B 175 erneuert. Den Termin hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitgeteilt. Die Bauarbeiten sollen sich bis in das Jahr 2029 hinziehen.
