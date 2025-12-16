Brückenbau ab Sommer: Glauchau steht vor einer XXL-Baustelle

Der Termin für den Neubau der Flutrinnenbrücke der B 175 steht fest. Im Sommer sollen die Arbeiten beginnen. Wie lange der Bau dauern soll.

Den Glauchauern steht im kommenden Jahr eine Mammutbaustelle ins Haus. Ab Sommer 2026 wird die Flutrinnenbrücke der B 175 erneuert. Den Termin hat das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitgeteilt. Die Bauarbeiten sollen sich bis in das Jahr 2029 hinziehen.