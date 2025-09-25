Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regina Röhner stellt im Oktober in der Stadtbibliothek ihr neues Buch samt Kostproben vor.
Regina Röhner stellt im Oktober in der Stadtbibliothek ihr neues Buch samt Kostproben vor. Bild: Eric Fresia/Archiv
Glauchau
Bücherherbst: Drei Lesungen in der Meeraner Bibliothek
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Im Oktober gastieren zwei Autorinnen und ein Krimischriftsteller in der Stadtbibliothek im Kunsthaus am Markt.

Meerane.

Wer als Literaturfreund nicht zur Buchmesse in Frankfurt fährt, hat in Meerane an drei Donnerstagen ab Mitte Oktober drei Lesungen mit höchst unterschiedlichen Themen und Autoren als nahe liegende Alternative.

Start ist am 16. Oktober um 19 Uhr mit der Lesung mit der in Leipzig geborenen Peggy Patzschke. Sie bringt ihren Familienroman „Bis ans Meer“ mit, in dem sie den Veranstaltern zufolge aufzeigt, wie unbearbeitete Traumata der Nachkriegszeit bis jetzt unser gesellschaftliches Klima prägen – von Identitätsfragen bis hin zu politischer Polarisierung.

True Crime und Suppenrezepte

True Crime heißt es am Donnerstag, 23. Oktober, um 19 Uhr. Dann wird der Berliner Marko Kregel „Blutrausch – Der Fall Erwin Hagedorn“ vorstellen. Darin geht es um drei Kindermorde, die 1969 und 1971 die Stadt Eberswalde erschütterten. Erst nach langen, aufwendigen Ermittlungen konnte der Täter verhaftet werden.

Am Donnerstag, 30. Oktober, wird um 19 Uhr Regina Röhner zu einer Buchpremiere begrüßt. Die in Meerane gut bekannte und beliebte Autorin hat an diesem Abend ihr Buch „Rezepte aus meiner Suppenküche“ samt Kostproben dabei.

Die Karten für die ersten beiden Lesungen kosten zehn Euro. Bei Regina Röhners Lesung sind 15 Euro fällig. Erhältlich sind sie in der Stadtbibliothek. Auch online sind Karten erhältlich. (kru) www.monkey-tickets.de.

