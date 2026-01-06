MENÜ
  Zwickau
  Glauchau
  Buntmetalldiebe auf dem Friedhof in Meerane: Kriminelle beschädigen Relief an Familien-Grabstätte

Deutlich zu sehen: Die Diebe haben versucht, das Relief mit schwerer Technik aus der Grabstätte auf dem Friedhof in Meerane herauszubrechen.
Deutlich zu sehen: Die Diebe haben versucht, das Relief mit schwerer Technik aus der Grabstätte auf dem Friedhof in Meerane herauszubrechen. Bild: Andreas Kretschel
Betroffen war die Familien-Grabstätte von Kathleen Dittrich-Ueberfeld.
Betroffen war die Familien-Grabstätte von Kathleen Dittrich-Ueberfeld. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Mit einem Kran mussten die lockeren Steine am Montag heruntergehoben werden.
Mit einem Kran mussten die lockeren Steine am Montag heruntergehoben werden. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Buntmetalldiebe auf dem Friedhof in Meerane: Kriminelle beschädigen Relief an Familien-Grabstätte
Von Holger Frenzel
Der Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert. Schwere Steine mussten mit einem Kran gesichert werden. Wie ein Friedhof-Mitarbeiter zu nächtlicher Stunde wahrscheinlich den Diebstahl verhindert hat.

Das knapp 100 Jahre alte Relief mit dem Titel „Rosenpflückendes Mädchen“ war zu Beginn des neuen Jahres das Ziel von Buntmetalldieben auf dem Friedhof in Meerane. Sie haben beim erfolglosen Versuch, das Relief aus der Grabstätte herauszubrechen, einen Schaden von 3000 Euro hinterlassen. Bei den ersten Arbeiten zur Sicherung, die aufgrund...
