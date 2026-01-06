Buntmetalldiebe auf dem Friedhof in Meerane: Kriminelle beschädigen Relief an Familien-Grabstätte

Der Sachschaden wird auf 3000 Euro beziffert. Schwere Steine mussten mit einem Kran gesichert werden. Wie ein Friedhof-Mitarbeiter zu nächtlicher Stunde wahrscheinlich den Diebstahl verhindert hat.

Das knapp 100 Jahre alte Relief mit dem Titel „Rosenpflückendes Mädchen“ war zu Beginn des neuen Jahres das Ziel von Buntmetalldieben auf dem Friedhof in Meerane. Sie haben beim erfolglosen Versuch, das Relief aus der Grabstätte herauszubrechen, einen Schaden von 3000 Euro hinterlassen. Bei den ersten Arbeiten zur Sicherung, die aufgrund...