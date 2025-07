Casting in der Stadtbibliothek Meerane: Jury für den Sommerkrimi 2025 gesucht

Als Teil des Ferienprogramms dürfen Kinder in der Stadtbibliothek am 23. Juli den Sommerkrimi küren. Die Teilnahme ist kostenlos.

Meerane.

Welcher Krimi lässt sich einfach nicht mehr aus der Hand legen? Und bei welchem ist im Kapitel eins schon klar, wer es getan hat? Die Stadtbibliothek in Meerane will in ihrem „Bookcasting“ den Sommerkrimi 2025 küren. Am 23. Juli soll die Jury aus Kindern zwischen zehn und zwölf Jahren mitentscheiden, welches Buch den Titel gewinnt. Ab 10 Uhr geht es los. Das Angebot ist kostenlos, die Bibliothek bittet jedoch um Anmeldungen unter 03764/185715 oder [email protected].