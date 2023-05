City-Bahn lässt zwischen Glauchau und Gößnitz Busse fahren

Die City-Bahn, die die RB-Verbindung Glauchau-Gößnitz betreibt, setzt vom Samstag an für drei Monate Busse als Schienenersatzverkehr auf dieser Strecke ein. Grund sind umfangreiche Streckennetzmodernisierungen der Deutschen Bahn an der Strecke Altenburg-Werdau, wobei auch am Bahnhof Gößnitz grundlegend gewerkelt wird. Die Fahrtzeit der Busse ist...